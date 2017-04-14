Зозуля пришёл на смену Тимощуку в исполкоме федерации футбола Украины

На конгрессе Федерации футбола Украины (ФФУ) было принято решение об исключении тренера «Зенита» Анатолия Тимощука из исполкома, а также о включении в его состав форварда «Бетиса» Романа Зозули, сообщает пресс-служба организации.
Зозуля, который теперь будет представлять интересы действующих игроков, в настоящее время не имеет права играть на клубном уровне из-за скандала в Испании в связи с отменой перехода на правах аренды в «Райо Вальекано». Ранее сообщалось, что кандидатуру игрока поддержал лично глава ФФУ Андрей Павелко. До этого интересы действующих футболистов представлял Тимощук.
Делегаты конгресса также проголосовали за досрочное прекращение полномочий членов исполкома Александра Коцюбко, Вячеслава Богуна, Олега Анпилогова, Виктора Гайворонского и Владимира Мариновского. В свою очередь, новыми членами исполкома помимо Зозули стали стали Руслан Павлюк, Андрей Гордеев, Евгений Красников и Максим Ефимов.