УЕФА начал расследование о беспорядках перед матчем «Лион» — «Бешикташ»

УЕФА открыл дисциплинарное дело в связи с беспорядками перед первым матчем 1/4 финала Лиги Европы «Лион» — «Бешикташ», который закончился победой хозяев со счётом 2:1, сообщает пресс-служба организации.
Оба клуба могут понести наказание за поведение своих болельщиков. В частности, речь идёт об использовании болельщиками «Лиона» пиротехники, блокировании лестничных проходов и вторжении на футбольное поле после второго гола. Фанаты «Бешикташа» тоже использовали пиротехнику, а также бросали предметы на поле и стали зачинщиками массовых беспорядков.
Встреча началась на час позже запланированного из-за беспорядков, которые устроили на трибунах болельщики «Бешикташа» незадолго до стартового свистка. Фанаты турецкой команды забросали местных поклонников футбола пиротехникой с верхних ярусов стадиона, в связи с чем сотни болельщиков «Лиона» были вынуждены выбежать на поле.