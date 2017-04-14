Моратти: со стороны «Интер» выглядит лучше «Милана»

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти в преддверии миланского дерби рассказал, какая из команд, на его взгляд, выглядит лучше в текущем сезоне. Матч 32-го тура Серии А «Интер» — «Милан» пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» 15 апреля.
«Кто является фаворитом миланского дерби? Глядя на обе команды со стороны, «Интер» выглядит лучше «Милана». Пиоли является хорошим тренером, но сейчас его команда переживает не лучшее время. Что касается Монтеллы, то мне он нравится. Он справляется со своей работой в «Милане», несмотря на отсутствие отправной точки», — цитирует Моратти Sky Sport Italia.
«Интер» не может одержать победу в трёх последних матчах чемпионата Италии, в то время как «Милан» три встречи кряду не проигрывал. В турнирной таблице «Милан» располагается на шестой строчке, опережая на два очка «Интер», который находится на седьмом месте.