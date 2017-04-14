Халк – о встрече с Витселем в Китае: очень рад тебя видеть, мой брат

Бывшие игроки «Зенита» полузащитник Аксель Витсель и нападающий Халк встретились в Китае, где они теперь выступают за клубы из местного чемпионата.
«Очень рад тебя видеть, мой брат», — написал Халк в своём «инстаграме» под совместными фотографиями с Витселем.
Летом 2016 года Халк перебрался из «Зенита» в «Шанхай СИПГ», а прошлой зимой Витсель оформил переход из российского клуба в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Игроки выступали в команде из Санкт-Петербурга с 2012 по 2016 год.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Халка.