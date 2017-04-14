Фанаты «Чарльтона» провели акцию протеста, закидав поле игрушечными свиньями

Болельщики «Чарльтон Атлетик» во время гостевого матча 43-го тура третьего английского дивизиона с «Ковентри Сити» (1:1) провели акцию протеста против руководства клуба, сообщает BBC Sport.
Фанаты, которые недовольны текущим положением дел своей команды, в знак протеста против руководства клуба закидали поле игрушечными пластиковыми свиньями. В связи с этим в первые 10 минут арбитр был вынужден дважды приостанавливать встречу.
Примечательно, что «Ковентри Сити», болельщики которого также выражают недовольство своим руководством, не победив в этой игре, потерял даже теоретические шансы на сохранение прописки в третьем дивизоне.
«Чарльтон» (51 очко) располагается на 15-й строчке в турнирной таблице, «Ковентри Сити» (36) находится на последней 24-й позиции.
Посмотреть видео, на котором видно, как фанаты «Чарльтона» закидывают поле игрушечными свиньями, можно в «Твиттере».