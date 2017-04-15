Представитель Роналду опроверг обвинения в изнасиловании в адрес игрока

На официальном сайте компании Gestifute, которая принадлежит агенту Жорже Мендешу, представляющему интересы нападающего «Реала» Криштиану Роналду, появилось заявление по поводу материала немецкого издания Spiegel. Ранее издание опубликовало информацию, согласно которой Роналду в январе 2010 года заплатил $ 375 тыс., чтобы избежать обвинений в сексуальном насилии.
«Немецкая газета Spiegel сегодня опубликовала обширный доклад о предполагаемых обвинениях в изнасиловании в адрес Роналду, которое якобы случилось почти восемь лет назад. Это часть журналистской фантастики. Предполагаемая жертва отказывается идентифицировать и подтвердить эту историю. Весь сюжет доклада основан на неподписанных документах и воображаемом письме, которое якобы было послано предполагаемым жертвам и которого никогда не видел Роналду.
Информация этого издания является ложной. Роналду будет выступать против этого издания всеми средствами, имеющимися в его распоряжении. Обвинения в насилии являются отвратительными и возмутительными и не могут остаться безнаказанными», — говорится в заявлении.