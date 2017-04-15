Орлов: может быть, «Зениту» не надо увольнять Луческу — чемпионство ещё реально

Комментатор Геннадий Орлов в преддверии матча 23-го тура РФПЛ «Спартак» — «Зенит» выразил мнение, что, возможно, клубу из Санкт-Петербурга не стоит отправлять в отставку главного тренера Мирчу Луческу. Игра пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве 16 апреля.
«Зенит» плохо сыграл с «Анжи». В первом тайме первый показатель — соперник в сумме пробежал на 2 км больше, чем зенитовцы. Тогда ещё были равные составы. Почему? Это вопрос к тренерам и к самим игрокам. Ребята, отвечайте на этот вопрос. А почему «Амкар» больше хотел победить в том матче? Они говорят: «Да, мы хотим стать чемпионами, будем бороться». Но вы покажите это на футбольном поле — там бегать надо без мяча, открываться.
Может быть, Луческу и не надо отправлять в отставку. Если он сейчас обыграет «Спартак», займёт второе место… Клуб всё взвесит и посмотрит. По большому счёту, никто не разбирается во внутренних коллизиях, которые происходят в команде. Есть руководство клуба, вот оно и должно принимать решения. «Зенит» ещё может претендовать на чемпионство, если выиграет у спартаковцев, которым потом играть с ЦСКА. «Армейцы» способны обыграть «Спартак». Ещё с «Ростовом», кажется, будет игра. Но, положа руку на сердце, «Зенит» тоже будет терять очки. У нас нет той игры, которая гарантировала бы феерию успеха в предстоящих матчах», — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы» в Петербурге.
«Спартак» располагается на первом месте в турнирной таблице РФПЛ, опережая на восемь очков «Зенит», который делит второе место с ЦСКА.
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