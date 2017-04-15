Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Суперконкурсы с призами! Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Коста: очень благодарен Моуринью за то, что он мне очень помог в «Челси»

15 апреля 2017, суббота. 00:55. Футбол
Нападающий «Челси» Диего Коста в преддверии гостевого матча 33-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед», который состоится 16 апреля, сообщил, что очень благодарен наставнику манкунианцев Жозе Моуринью. Форвард перешёл в «Челси» в 2014 году, когда командой руководил португальский специалист.

«Я всегда говорю людям, что очень благодарен Моуринью за то, что он мне очень помог. Как футболист ты всегда хочешь прогрессировать под руководством лучших тренеров, а Жозе один из таких. Когда рассматривал возможность перехода в «Челси», учитывал факт, что его тогда возглавлял Моуринью. Он является тренером, который многого требует от своих игроков. Неудачный сезон, во время которого его уволили из «Челси», не отменяет той правды, что он очень помог мне в профессиональном развитии», — цитирует Косту Sky Sports.

Бери Диего Косту и участвуй в суперконкурсах к матчу «Манчестер Юнайтед» — «Челси»!
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Челси Диего Коста Жозе Моуринью
Новости. Футбол
15 апреля 2017, суббота
01:06 Защитник «Дармштадта» Федецкий объявил об интересе к нему со стороны «Торино»
00:56 Луис Энрике: в Турине я не совершил ни одной тактической ошибки
00:55 Коста: очень благодарен Моуринью за то, что он мне очень помог в «Челси»
00:43 Ройс восстановился от травмы и готов помочь «Боруссии» Д в матче с «Айнтрахтом»
00:34 Орлов: может быть, «Зениту» не надо увольнять Луческу — чемпионство ещё реально
00:24 Икарди: «Интер» хочет выиграть дерби и послать конкурентам сигнал
00:05 Представитель Роналду опроверг обвинения в изнасиловании в адрес игрока
00:01 Инсинье близок к продлению контракта с «Наполи» до 2022 года
14 апреля 2017, пятница
23:50 Буффон и Хедира не помогут «Ювентусу» в матче с «Пескарой»
23:38 Дубль Ди Марии принёс «ПСЖ» победу над «Анже»
23:34 Новый президент «Милана»: хотим попасть в ЛЧ и войти в топ-5 лучших клубов мира
23:32 Дубли Адуриса и Муньяина помогли «Атлетику» разгромить «Лас-Пальмас»
23:22 Классон: у меня было идеальное начало карьеры в «Краснодаре»
23:09 The Sun отстранила журналиста за сравнение хавбека «Эвертона» Баркли с гориллой
23:03 Фанаты «Чарльтона» провели акцию протеста, закидав поле игрушечными свиньями
22:47 Де Росси восстановился от травмы
22:29 Рамос: когда всё спокойно и тихо, Пике любит создать нервную обстановку
22:27 Геркус: стадион «Локомотив» должен быть окрашен в цвета клуба
22:15 Михайлович: Харт хочет остаться в «Торино», но мы не можем его купить у «МС»
22:11 Д. Комбаров: матч «Спартака» с «Зенитом» будет за шесть очков
21:57 Халк – о встрече с Витселем в Китае: очень рад тебя видеть, мой брат
21:52 Монтоливо впервые за полгода вышел на поле, сыграв за «молодёжку» «Милана»
21:46 Эллардайс доволен тем, что его внук ушёл из академии «Манчестер Юнайтед»
21:34 Полузащитник «Халла» Мейлер из-за травмы выбыл до конца сезона
21:25 Гиггз включил 5 игроков «Тоттенхэма» в сборную лучших футболистов сезона в АПЛ
21:15 Моратти: со стороны «Интер» выглядит лучше «Милана»
21:12 УЕФА начал расследование о беспорядках перед матчем «Лион» — «Бешикташ»
20:53 Фабрегас, Б. Кейта и Л. Пеллегрини входят в шорт-лист «Милана»
20:38 Спаллетти: присматривался к Алехандро Гомесу, когда работал в «Зените»
20:29 Роналду, Бензема, Бэйл и Навас пропустят матч «Реала» с хихонским «Спортингом»
20:19 Конте: Ибрагимович — великий игрок, и он сейчас на пике карьеры
20:15 Зозуля пришёл на смену Тимощуку в исполкоме федерации футбола Украины
20:11 В Сочи перед финалом Кубка России пройдёт турнир среди болельщиков «Локо»
19:52 Источник: Роналду в 2010-м заплатил $375 тыс., чтоб избежать обвинений в насилии
19:49 Три футболиста из «Аякса» попали в символическую команду недели Лиги Европы
19:29 Карасёв: я не отказывался судить матчи РФПЛ, главная проблема в плотном графике
19:15 Карасёв: «Аякс» и «Шальке» были довольны, что мы давали поиграть, побороться
19:06 Пуйоль: мне нравится, как в «Барселоне» работает Энрике, жаль, что он решил уйти
19:06 Рейнгольд: словами о сектантах Дзюба оскорбил десятки поколений спартаковцев
19:04 Фернандеш: Фарфан – суперфутболист, он уже адаптировался в «Локомотиве»
18:56 Головин: «Ростов» держится на Калачёве и паре Полоз—Азмун, но связывает их Нобоа
18:43 Миланов после травмы приступил к тренировкам в преддверии игры ЦСКА с «Ростовом»
18:35 Конте: игрок сезона в АПЛ? Не хотелось бы выбирать между Канте и Азаром
18:27 В матче молодёжного первенства «Амкар» — «Уфа» произошла потасовка
18:22 Аллегри: «Ювентусу» нельзя витать в облаках после победы над «Барселоной»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто популярнее?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+