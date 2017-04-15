Коста: очень благодарен Моуринью за то, что он мне очень помог в «Челси»

Нападающий «Челси» Диего Коста в преддверии гостевого матча 33-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед», который состоится 16 апреля, сообщил, что очень благодарен наставнику манкунианцев Жозе Моуринью. Форвард перешёл в «Челси» в 2014 году, когда командой руководил португальский специалист.
«Я всегда говорю людям, что очень благодарен Моуринью за то, что он мне очень помог. Как футболист ты всегда хочешь прогрессировать под руководством лучших тренеров, а Жозе один из таких. Когда рассматривал возможность перехода в «Челси», учитывал факт, что его тогда возглавлял Моуринью. Он является тренером, который многого требует от своих игроков. Неудачный сезон, во время которого его уволили из «Челси», не отменяет той правды, что он очень помог мне в профессиональном развитии», — цитирует Косту Sky Sports.
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