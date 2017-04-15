Защитник «Дармштадта» Федецкий объявил об интересе к нему со стороны «Торино»

Защитник «Дармштадт 98» Артём Федецкий прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Торино» и двух других немецких клубов. По словам игрока, представители итальянского клуба обращались к нему по поводу возможного перехода.
«Не знаю, как информация могла так быстро просочиться. Я сам был в шоке, когда это прочитал – честно. Ведь практически никому не разглашал. Это прада, что сейчас конкретика есть от «Торино». Ну как конкретика – обращались представители клуба. По поводу немецких клубов пока только идут разговоры. Один нюанс – перейду в «Торино» при условии, что там останется Джо Харт. Чтобы было спокойнее за ворота. Конечно, это шутка. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», — цитирует Федецкого «Футбол 24».
В текущем сезоне чемпионата Германии Федецкий принял участие в 15 матчах за «Дармштадт», из которых в 13 случаях выходил в основе.