Фирмино сможет сыграть за «Ливерпуль» в матче с «Вест Бромвичем»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино сможет принять участие в матче 33-го тура чемпионата Англии с «Вест Бромвичем», сообщает Liverpool Echo.
На этой неделе возникали сомнения по поводу участия 25-летнего бразильца в предстоящей игре. Однако главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп подтвердил готовность Фирмино к матчу.
Встреча «Вест Бромвич» — «Ливерпуль» состоится 16 апреля, начало — в 15:30 мск.
В нынешнем сезоне Фирмино провёл в АПЛ 30 матчей, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.