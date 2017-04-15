Анчелотти: «Бавария» в Леверкузене даст достойный ответ на поражение от «Реала»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти накануне матча 29-го тура чемпионата Германии с леверкузенским «Байером» подчеркнул, что не намерен говорить об ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала». Первую встречу мюнхенцы проиграли — 1:2.
«Не хочу говорить о матче против „Реала“. Сейчас мы полностью сконцентрированы на игре в Леверкузене! Нам предстоит важный матч. Мы хотим показать хороший футбол и победить. Я хорошо знаю своих игроков и уверен, что завтра они продемонстрируют характер и индивидуальное мастерство. Считаю, что мы можем дать достойный ответ. А потом у нас будет время, чтобы поразмышлять над ответной игрой с „Реалом“.
„Байер“ — хорошая команда. Они играют в агрессивный, быстрый футбол и хорошо контратакуют», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии».
Встреча «Байер» — «Бавария» состоится 15 апреля в Леверкузене, начало — в 19:30 мск. Ответная игра между «Реалом» и «Баварией» пройдёт 18 апреля в Мадриде.
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