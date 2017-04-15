Ди Мария: права на ошибку у «ПСЖ» уже нет

Аргентинский полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария прокомментировал итоги матча с «Анже», завершившегося со счётом 2:0 в пользу его команды.
«Мы знали, что будет тяжело. „Монако“ тоже испытывал трудности на этом выезде. Они здорово готовы физически, много бегают. Главное, что нам удалось выиграть, и мы продолжаем биться за титул. Я очень рад этому успеху. Нам нужно продолжать в том же духе. Конечно, это непросто, но мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы продолжать оказывать давление на „Монако“. Права на ошибку у нас уже нет», — сказал Ди Мария в интервью Canal+.