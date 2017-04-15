Клопп: «Ливерпулю» не нужен план «Б»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на критику тактики «Ливерпуля» в этом сезоне, заявив, что неудачи команды не связаны с отсутствием альтернативного плана на игру или высокого уровня прессинга.
«Как только кто-либо заговаривает со мной о планах „А“ и „Б“, я сразу начинаю терять уважение к этому человеку.
В этом году мы играли, имея большой процент владения мячом, показывали отличный футбол. Если вы оглянетесь в прошлое, моя „Боруссия“ играла так же — без всякого прессинга и контр-прессинга. И мы побеждали, добивались результатов. В этом сезоне „Ливерпуль“ выступает неудачно не потому, что у нас нет плана „Б“, а потому что нам не удавались определённые матчи», — приводит слова Клоппа FourFourTwo.
«Ливерпуль» после 32 игр располагается на третьем месте в АПЛ, отставая от «Тотенхэма» на 5 очков.