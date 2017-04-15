Конте: не хотел бы вновь вступать в конфликт с Моуринью

Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что в предстоящем матче 33-го тура АПЛ, в котором его команда будет играть на выезде с «Манчестер Юнайтед», не хотел бы продолжать конфликт с наставником «МЮ» Жозе Моуринью. В октябре 2016 года лондонцы обыграли «красных дьяволов» со счётом 4:0, а после игры Моуринью сказал, что Конте не следовало так рьяно праздновать голы, поскольку это является неуважением к сопернику.
«Я не люблю вступать в конфликты у бровки, я предпочитаю быть внимательным и сосредоточенным на игре, но иногда это случается, и это нормальная ситуация — и для меня, и для тренера соперников», — приводит слова Конте официальный сайт «Челси».
Кроме того, наставник лондонского клуба отметил, что «Манчестер Юнайтед», по его мнению, сосредоточится на попадании в Лигу чемпионов не только через Лигу Европы, но попытается квалифицироваться и через АПЛ.
«Я ожидаю, что это будет непростая игра — физически, психологически и тактически. У „МЮ“ есть возможность финишировать в первой четверке, и футболисты клуба будут сражаться ради этого. Неправильно бросать всё ради одной цели, если есть возможность квалифицироваться в Лигу чемпионов через два турнира», — заявил главный тренер «Челси».
Матч 33-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Челси» состоится 16 апреля, начало в 18:00 мск.