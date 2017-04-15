С. Рамос: благодаря ротации Зидана все игроки «Реала» имеют возможность играть

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос адресовал слова похвалы главному тренеру команды Зинедину Зидану. Рамос, в частности, отметил, что благодаря действиям французского специалиста все футболисты «сливочных» чувствуют себя востребованными.
«Благодаря ротации Зидана все игроки «Реала» имеют возможность играть. В данный момент мы в соответствующем состоянии, чтобы решать свои задачи. Что же касается болельщиков, то благодаря им мы проникаемся уверенностью в своих силах. Вместе с ними мы должны быть непотопляемой командой», — приводит слова Рамоса beIN Sports.