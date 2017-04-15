Луис Энрике: со временем Месси доказал, что он лучший игрок в истории футбола

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике в очередной раз рассыпался в похвалах в адрес нападающего своей команды Лионеля Месси. Наставник сине-гранатовых считает, что футболист сборной Аргентины превосходит всех не только в данный момент.
«Со временем Месси доказал, что он лучший игрок в истории футбола», — приводит слова Луиса Энрике Marca.
Относительно настроения футболистов команды после поражения от «Ювентуса» (0:3) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов тренер сказал: «Игроки сконцентрированы лишь на предстоящем матче с «Реалом Сосьедад». Они понимают важность этой игры».
С «Реалом Сосьедад» каталонцы встретятся 15 апреля в домашнем матче 32-го тура Примеры.