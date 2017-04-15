Хави: я бы вернул Дани Алвеса в «Барселону», команде его очень не хватает

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес, защищающий ныне цвета катарского клуба «Аль-Садд», считает, что каталонский клуб допустил ошибку, расстававшись с защитником Дани Алвесом. Бразильский футболист перед стартом нынешнего сезона пополнил ряды туринского «Ювентуса».
«Я бы вернул Алвеса в «Барселону», команде его очень не хватает. Он решил покинуть «Барселону», а для меня Дани в данный момент является лучшим правым защитником в мире», — приводит слова Хави интернет-портал Goal.
В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Барселона» на выезде потерпела болезненное поражение от «Ювентуса» (0:3). Ответная игра состоится 19 апреля.