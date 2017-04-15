Венгер: «Арсенал» отложил до лета переговоры с Озилом о продлении контракта

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что переговоры о продлении контракта полузащитника «канониров» Месута Озила будут отложены до конца сезона.
«В завершающей стадии сезона, когда осталось всего восемь игр, не нужно отвлекаться. Нужно сосредоточиться на результате. Летом будет больше времени для переговоров и обсуждения планов на будущее», — приводит слова Венгера The Sport Review.
Действующий контракт Месута Озила истекает в июне 2018 года, трансферная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, оценивается в € 50 млн.