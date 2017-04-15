Дзампарини: почти заплакал, увидев, что Дибала забил два гола «Барселоне»

Бывший президент «Палермо» Маурицио Дзампарини рассказал о своей реакции на дубль экс-форварда сицилийской команды Пауло Дибалы в матче «Ювентуса» против «Барселоны» (3:0) в 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Почти заплакал, когда увидел, что Дибала забил два гола «Барселоне». Как и в случае с Пасторе и Кавани, он был моей находкой в «Палермо». Всегда трогательно наблюдать за их успехами в Европе. Я также послал сообщение президенту «Наполи» Де Лаурентису со словами: «Если бы ты купил Дибала, как я советовал, то уже бы выиграл скудетто». Недавно советовал ему другого игрока «Палермо» Несторовски, который является новым Игуаином, так что ему следует задуматься», — цитирует Дзампарини Football Italia.
Дибала выступал в составе «Палермо» с 2012 по 2015 год, после чего перешёл в туринскую команду.