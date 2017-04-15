Пиоли: сделаем всё возможное, чтобы миланское дерби получилось восхитительным

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча 32-го тура итальянской серии А с «Миланом» (15 апреля).
«Мы каждый день работаем над достижением успеха. Этот матч важен для всего города. Мы не хотим расстраивать болельщиков из Италии, Китая или откуда-либо ещё. „Милан“ — очень сильная команда с умным тренером. В последнее время они играли довольно сильно, и мы определённо не можем недооценивать их.
Могу сказать нашим болельщикам в Китае, Италии и во всем мире: мы сделаем всё возможное, чтобы миланское дерби получилось восхитительным, и постараемся взять три очка», — цитирует Пиоли Football Italia.