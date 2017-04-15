Гаджибеков: сейчас «Анжи» выглядит очень достойно, играет со страстью и желанием

Защитник «Крыльев Советов» Али Гаджибеков поделился ожиданиями от гостевого матча 23-го тура РФПЛ с «Анжи», в составе которого он выступал с 2006 по 2016 год. Встреча запланирована на 15 апреля.
«Моё самочувствие? Вышел на разминку перед игрой с «Амкаром», до этого было небольшое повреждение. Думал, что сыграю, но не сложилось. Сейчас прохожу реабилитацию и надеюсь, что в скором времени буду в строю. Полечу на игру с «Анжи», потому что хочу быть вместе с командой, поддержать её.
Состав «Анжи» изменился практически полностью. Много новых игроков, пришли новые руководители. В этом клубе я провёл много лет и практически всех там знаю. «Анжи» выглядит очень достойно, показывает хороший футбол. Играют со страстью и желанием. Этот клуб всегда отличало большое желание. За счёт этого ребята и добиваются результата.
Со многими из махачкалинского клуба общаюсь. Когда бывает свободное время, вижусь с ребятами. Да, поменялось в клубе многое, но команда движется дальше. Несмотря на то что в клубе снова происходит смена курса, это никого не напрягает. У клуба есть свои задачи, которые команда хочет выполнить. Борьба за выживание будет идти до конца, и сейчас нельзя сказать, что кто-то себя уже обезопасил. Каждое очко «Анжи» даётся тяжело. Все команды будут биться до последнего.
Как оцениваю «Анжи» в игровом плане после прихода Александра Григоряна? Знал этого тренера. Сейчас он ставит «Анжи» агрессивно-атакующую игру с прессингом. Мне это нравится, многим это нравится: болельщикам, самим ребятам. Все понимают, что это как раз то, что нужно. Могу только похвалить его. У него нет никакой боязни Премьер-Лиги, хоть это и первый опыт Григоряна на этом уровне», — цитирует Гаджибекова пресс-служба самарцев.