Дракслер: год назад Озил звал меня в «Арсенал», теперь я зову его в «ПСЖ»

Немецкий полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер признался, что был бы рад видеть своего друга и соотечественника Месута Озила в парижском клубе. Озил выступает за «Арсенал».
«Да, я бы хотел увидеть моего друга здесь, потому что контракт Месута с «Арсеналом» почти закончился, остался ещё один год. Он отличный футболист, мне нравится играть с ним в сборной, и я хочу поиграть вместе с Озилом и в „ПСЖ“. Мы общаемся и подначиваем друг друга, как часто делают друзья. Я говорю ему: «Переходи в ПСЖ». Он смеется, потому что год назад сам звал меня в „Арсенал“.
Я не знаю, какие у него планы, но, как я уже сказал, я хотел бы увидеть его здесь, потому что он отличный игрок и очень приятный человек», — сказал Дракслер в эфире SFR Sport