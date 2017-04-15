Симеоне: попробуем выжать максимум из каждого игрока «Атлетико» в конце сезона

Главный тренер «Атлетико» Диего Симоне в преддверии домашнего матча 32-го тура чемпионата Испании с «Осасуной», который состоится 15 апреля, поделился ожиданиями от встречи, а также отметил важность каждого из семи оставшихся туров Примеры.
«Нужно, чтобы игроки «Атлетико» приложили громадные усилия в концовке нынешнего сезона. Попробуем выжать максимум из каждого из них. «Атлетико» работал над обретением стабильности. В ближайшем матче с «Осасуной» нам будет противостоять команда, одержавшая две победы из двух последних матчей. Этот матч является решающим для нас. Осталось всего семь туров в Примере – это семь финалов, а встреча с «Осасуной» один из них.
У нас плотный график игр. В такие дни, как я уже говорил, фанаты должны быть с нами. Мы нуждаемся в них. Болельщики должны не просто приходить и смотреть футбольный матч, а становиться 12-м игроком команды», — цитирует Симеоне FourFourTwo.