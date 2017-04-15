Матип: «Ливерпуль» всегда должен играть в Лиге чемпионов

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип отметил, что для мерсисайдцев важно попасть в Лигу чемпионов.
«До сезона я не концентрировался на выходе в Лигу чемпионов и просто готовился к матчам. Но сейчас мы находимся в таком положении, что должны попытаться финишировать в топ-4. Такой клуб, как „Ливерпуль“, должен всегда играть в Лиге чемпионов, поэтому мы будем бороться за участие в этом турнире. Я хочу играть в Лиге чемпионов, потому что соперничество с лучшими командами и игроками приносит настоящее удовольствие.
Учитывая историю „Ливерпуля“ и количество трофеев, наш клуб не зря считается одним из самых больших в мире. Большая история, большой клуб. Все знают о „Ливерпуле“, имя клуба говорит само за себя», — цитирует Матипа Sky Sports.
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