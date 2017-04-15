«Рубин» – «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30

В субботу, 15 апреля, в Казани на стадионе «Казань Арена» состоится матч 23-го тура РФПЛ между «Рубином» и «Краснодаром». Встреча начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Краснодар».
Ранее команды встречались друг с другом 11 раз. Восемь раз победу праздновали футболисты «Краснодара», один матч завершился вничью, два раза сильнее оказывались игроки «Рубина».
Последняя встреча между ними состоялась в октябре 2016 года и завершилась победой «Краснодара» со счётом 1:0.