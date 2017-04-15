Балаге: «Реал» хочет продать Хамеса, на игрока претендуют «МЮ» и «Ливерпуль»

Журналист и обозреватель Sky Sports Гильем Балаге поделился информацией, согласно которой «Реал» хочет расстаться с полузащитником Хамесом Родригесом, на которого претендуют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».
«Реал» хочет продать Хамеса, и их устроит сумма компенсации порядка в € 35 млн. Игрока хотят видеть в своих составах «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Думаю, у манкунианцев есть преимущество, поскольку Жорже Мендеш является агентом и их главного тренера Жозе Моуринью, и Хамеса. Также для Родригеса остаётся вариант с Италией. Одно можно сказать сейчас точно: «Реал» хочет расстаться с Хамесом, а сам игрок рассматривает варианты», — цитирует Балаге Sky Sports.
Хамес принял участие только в 15 матчах за «Реал» в нынешнем сезоне чемпионата Испании, выйдя на поле в стартовом составе в восьми случаях. На его счету три гола и шесть результативных передач.