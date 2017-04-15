Бакка: миланское дерби — это как матч за трофей

Форвард «Милана» Карлос Бакка поделился ожиданиями от матча 32-го тура итальянской серии А с «Интером» (15 апреля).
«На этой неделе мы были сосредоточены только на игре. Это были долгие и тяжёлые дни для Сильвио Берлускони, Адриано Галлиани и Рокко Майорино, поскольку они завершали продажу клуба, но футболисты думали только о матче. Я благодарен Берлускони и его семье за всё, что они сделали за этот 31 год. Также я благодарен Галлиани и Майорино за то, что они привели меня сюда. Я всегда буду отдавать все силы ради футболки „Милана“.
Дерби — это самая важная игра, важную роль в таких матчах играет характер, сила духа. Миланское дерби — это как матч за трофей», — сказал Бакка в интервью Milan TV.