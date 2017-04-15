А. Кержаков с супругой определились с именем новорождённого сына

Первенец футболиста и его жены Миланы появился на свет 10 апреля 2017 года в одном из роддомов Санкт-Петербурга. Александр присутствовал на родах. У Александр и Миланы это первый ребёнок; кроме того, пара воспитывает сына Александра Игоря и участвует в воспитании дочери Александра Дарьи от первого брака.
Незадолго до появления ребёнка на свет в семье Кержаковых случилась трагедия: ушел из жизни отец Миланы, сенатор Вадим Тюльпанов. По словам дочери, он очень ждал рождения внука, участвовал в обустройстве его комнаты, обсуждении его имени.
А. Кержаков с супругой определились с именем новорожденного сына
Фото: фото из личного архива семьи Кержаковых