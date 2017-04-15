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А. Кержаков с супругой определились с именем новорождённого сына

15 апреля 2017, суббота. 13:47. Футбол
Супругу форварда «Зенита» Александра Кержакова Милану с малышом выписали из роддома. Александр и Милана Кержаковы объявили своё решение назвать сына Артемием встречавшим их родным и близким друзьям, среди которых были брат Александра Михаил, выступающий за «Оренбург»; мама Миланы Наталья Тюльпанова и брат Миланы Владислав, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров и другие.

Первенец футболиста и его жены Миланы появился на свет 10 апреля 2017 года в одном из роддомов Санкт-Петербурга. Александр присутствовал на родах. У Александр и Миланы это первый ребёнок; кроме того, пара воспитывает сына Александра Игоря и участвует в воспитании дочери Александра Дарьи от первого брака.

Незадолго до появления ребёнка на свет в семье Кержаковых случилась трагедия: ушел из жизни отец Миланы, сенатор Вадим Тюльпанов. По словам дочери, он очень ждал рождения внука, участвовал в обустройстве его комнаты, обсуждении его имени.

А. Кержаков с супругой определились с именем новорожденного сына

А. Кержаков с супругой определились с именем новорожденного сына

Фото: фото из личного архива семьи Кержаковых
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Оренбург Александр Кержаков Михаил Кержаков Фото
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15 апреля 2017, суббота
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