Студенты СПбГУПТД одержали 3 победы в Москве и вышли на второе место чемпионата

Футболисты СПбГУПТД показали очень сильную игру с хорошей защитой и эффективным нападением, победив во всех трёх матчах с общим счётом 8:2. Нападающий петербуржцев Александр Можегов вновь подтвердил свой класс, забив в Москве четырежды. Гол в заключительной встрече стал для Александра 11-м в чемпионате и позволил ему единолично возглавить гонку бомбардиров. Хозяева турнира, футболисты РЭУ, во всех играх выглядели неплохо и показали достойную игру, но в каждом матче им не хватило самой малости для набранных очков. В итоге плехановцы потерпели три поражения с одинаковым счётом 1:2. Матч между УрФУ и ЧГУ был прерван 73-й минуте при счёте 1:1 из-за потасовки футболистов. От решения КДК по данной игре будут зависеть турнирные амбиции обеих команд в решающий отрезок сезона.
Тринадцатый и четырнадцатый турниры пройдут одновременно с 25 по 27 апреля в Санкт-Петербурге. На первом турнире вместе с командой Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна сыграют студенты Смоленской государственной академии физической культуры спорта и туризма, Южного федерального университета и Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. На втором турнире примут участие сборные Санкт-Петербургского государственного университета, Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Московского физико-технического института и Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.
Студенты СПбГУПТД одержали три победы в Москве и вышли на второе место