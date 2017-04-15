Маскерано из-за травмы пропустит матч «Барселона» — «Реал Сосьедад»

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано не сыграет в матче 32-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад».
Как сообщается на официальном сайте сине-гранатовых, аргентинец пропустит встречу из-за травмы икроножной мышцы. Маскерано получил повреждение в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:3).
Травмированы у сине-гранатовых защитник Алейкс Видаль, а также полузащитники Арда Туран и Рафинья Алькантара. Из-за дисквалификации не сыграет нападающий Неймар.
Матч «Барселона» — «Реал Сосьедад» состоится 15 апреля на стадионе «Камп Ноу». Начало — в 21:45 мск.