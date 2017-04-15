Дзагоев вернётся на поле после травмы в матче ЦСКА с «Уфой»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко до начала домашнего матча 23-го тура РФПЛ с «Ростовом» сообщил, что в игре следующего тура будет готов принять участие полузащитник Алан Дзагоев, который остался вне заявки на сегодняшнюю встречу.
«Мышечные травмы являются тяжело предсказуемыми. В следующем матче Дзагоев точно выйдет на поле. Алан играет важную роль для ЦСКА», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».
Дзагоев получил повреждение мышцы задней поверхности бедра в расположении сборной России. Таким образом, он вернётся на поле в гостевой встрече 24-го тура РФПЛ с «Уфой», который состоится 21 апреля.