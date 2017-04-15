Левников: в игре со «Спартаком» арбитру на поле нужно всегда быть рядом с Дзюбой

Экс-глава судейского комитета РФС Николай Левников поделился мнением о том, как главному арбитру встречи 23-го тура РФПЛ «Спартак» — «Зенит» Александру Егорову во избежании ошибок следует работать с форвардом команды из Санкт-Петербурга Артёмом Дзюбой.
«Встретятся две играющие команды, на поле выйдут лучшие футболисты РФПЛ. Судье нужно будет просто им не мешать и лезть в игру только тогда, когда это действительно необходимо. Егорову следует постоянно находиться рядом с Дзюбой и не терять концентрации. Нужно чётко понимать, что таких футболистов, как Дзюба, зачастую держат руками, но при этом и сами они активно толкаются. Поэтому нужно видеть все детали. Мне кажется, в воскресенье игроки будут с головой в игре и эмоции начнут зашкаливать с первых минут. Надеюсь, что у футболистов просто не останется времени оспаривать решения судьи», — цитирует Левникова «RT на русском».
Встреча «Спартак» — «Зенит» пройдёт на стадионе «Открытие Арена» 16 апреля.