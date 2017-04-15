Тошич пропустил матч ЦСКА с «Ростовом» из-за температуры

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после домашней ничьей с «Ростовом» (0:0) в матче 23-го тура российской Премьер-Лиги рассказал о причине отсутствия в заявке на игру сербского полузащитника Зорана Тошича.
«Что с Тошичем? Он болен. Не травма, температура. Думаю, в следующем матче сможет сыграть», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
В текущем сезоне РФПЛ Тошич принял участие в 19 матчах за ЦСКА, забил один гол и отдал три результативные передачи.
В матче следующего 24-го тура ЦСКА на выезде сыграет с «Уфой». Встреча пройдёт на стадионе «Нефтяник» 21 апреля.