Созин: хотите научиться игре в обороне? Бросайте книжки, смотрите игру «Ростова»

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал итоги встречи ЦСКА и «Ростова», которая завершилась вничью — 0:0. Эта нулевая ничья оказалась пятой кряду для ростовчан.
«Есть много пособий, лекций, теоретических занятий по построению оборонительных действий в футболе. Кто-то хвалит итальянских специалистов, другие ностальгируют по асам советской тренерской школы… На самом деле начинающие тренеры могут пополнить багаж знаний значительно проще. Бросайте свои книжки и внимательно следите за игрой «Ростова»! Каждый матч ростовчан — это бесплатный мастер-класс Курбана Бердыева по игре в обороне.
Правда, у каждой медали есть обратная сторона. Если можно научить чётко выполнять тренерские инструкции в обороне, то брать муштрой в атаке невозможно. Для дриблинга, искусной игры в пас и голов требуются импровизация и мастерство. Экспромту научить нельзя! Именно поэтому «Ростов» штампует нулевые ничьи, ведь в атаке нет игроков, которых, как говорится, Бог поцеловал в темечко.
Не нашлось таких игроков и в составе ЦСКА. Да, армейцы владели территорией, имели больше подходов к воротам, били по цели, пытались обострять игру, но против такого организованного «Ростова» этого явно мало. Видимо, в оставшихся матчах сезона ЦСКА придётся сосредоточиться на борьбе за вторую путёвку в Лигу чемпионов», — сказал Созин.