Ерохин: «Ростов» будет работать на этой неделе так, чтоб в следующей игре забить

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин прокомментировал матч с ЦСКА (0:0) в 23-м туре РФПЛ. Донская команда в пятый раз подряд сыграла нулевую ничью.
«Ожидали, что будет тяжёлая игра, особенно второй там. ЦСКА — сложная команда, и матч выдался таким же. Не всё получилось в атаке, но то, что в обороне очередной матч сыграли на ноль, — это хорошо.
Возможно, напряжение сказывается на том, что мы не забиваем. Нужно раскрепоститься и больше импровизировать. Будем работать на этой неделе так, чтобы в следующем матче забить. Мы думаем о том, чтобы выйти и победить, но без голов побед не бывает.
Сегодня нужна была победа, чтобы попасть в еврокубки. Но мы набрали одно очко и остаёмся в игре, руки не опускаем. Независимо от того, с кем мы играем, 0:0 — не самый положительный результат. Но игра складывалась так, что нам приходилось больше обороняться.
Сказывается ли отсутствие Бухарова? У нас нехватка каждого футболиста сказывается на команде — и Граната, и Бухарова», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.