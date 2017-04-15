«Рубин» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Краснодара» на матч 23-го тура российской Премьер-Лиги.
«Рубин»: Рыжиков, Бауэр, Санчес, Бурлак, Набиуллин, М'Вила, Сонг, Ахметов, Ткачук, Лестьенн, Жонатас.
Запасные: Нестеренко, Кузьмин, Самбрано, Устинов, Камболов, Цакташ, Махатадзе, Канунников, Карадениз, Жемалетдинов.
«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес, М. Перейра, Каборе, Газинский, Классон, Мамаев, Смолов.
Запасные: Синицын, Сафонов, Шишкин, Налдо, Торбинский, Жоаозиньо, Подберёзкин, Жигулёв, Лаборде, Вандерсон.
Встреча начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.