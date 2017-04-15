Икарди: «Интер» должен был победить «Милан», мы подавлены

Нападающий «Интера» Мауро Икарди выразил разочарование результатом матча 32-го тура итальянской Серии A c «Миланом» (2:2).
Нерадзурри упустили победу в миланском дерби, пропустив на седьмой компенсированной ко второму тайму минуте.
«Мы расходимся по домам с опущенными головами. Пропустить такой гол… Мы подавлены. В раздевалке мы решили давить после перерыва, чтобы закончить игру, но не смогли сделать счёт 3:0. Нам нужно прибавить в этом аспекте, потому что сегодня у нас был шанс снять вопросы о победителе.
Сегодня мы провели хорошую игру, вы могли видеть наш настрой. Мы должны были победить. Иногда мы самонадеянны. Думаем, что всё легко, но это не так. Нам нужно больше работать», — цитирует аргентинского футболиста Football Italia со ссылкой на Inter Channel.