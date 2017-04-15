«Крылья Советов» одержали победу над «Анжи» в Каспийске

«Крылья Советов» одержали победу над «Анжи» в матче 23-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
На 9-й минуте Сергей Корниленко получил мяч перед штрафной «Анжи» и без особого сопротивления выстрелил на силу в левую девятку ворот махачкалинцев. В середине первого тайма хозяева бросили на фланге Георгия Зотова, который резко сместился в центр и издали выстрелил в дальнюю девятку.
На 64-й минуте Кристиан Паскуато забил третий гол самарской команды: воспитанник «Ювентуса» выбежал на свидание с Давидом Юрченко и послал мяч в дальний угол. За минуту до конца основного времени встречи полузащитник дагестанцев Арсен Хубулов забил гол престижа, реализовав пенальти.
«Крылья Советов» набрали 20 очков и занимают 13-е место в РФПЛ, «Анжи» (24) идёт 12-м.