Дебютант Бундеслиги «РБ Лейпциг» примет участие в Лиге чемпионов — 2017/18

«РБ Лейпциг» разгромил «Фрайбург» (4:0) в матче 29-го тура чемпионата Германии. Голами в составе «быков» отметились Юссуф Поульсен, Тимо Вернер, Наби Кейта и Диего Демме.
Таким образом, «РБ Лейпциг» обеспечил себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Команда Ральфа Хазенхюттля, идущая на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги, уже не опустится ниже четвёртой позиции и как минимум сыграет в квалификации главного европейского турнира.
Нынешний сезон является дебютным для «РБ Лейпциг» в Бундеслиге. Команда была основана в 2009 году.