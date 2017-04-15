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Марсело: Иско очень рад, что забил, но результат матча — главное для него

15 апреля 2017, суббота. 20:13. Футбол
Защитник мадридского «Реала» Марсело прокомментировал волевую победу над хихонским «Спортингом» (3:2) в матче 32-го тура чемпионата Испании.

«Никогда не бывает лёгких матчей. У нас не было много времени на отдых, но вышедшие на поле футболисты сыграли феноменально, и это делает нашу команду великолепной. Когда нам нужны все игроки, они готовы.

Иско был очень хорош. Он очень рад, что забил, но результат матча — главное для него. Иско заслужил это, он работал на тренировках наравне со всеми», — приводит слова Марсело Marca.
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Спортинг Хихон ФК Реал Мадрид Иско Марсело
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15 апреля 2017, суббота
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