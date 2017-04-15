Марсело: Иско очень рад, что забил, но результат матча — главное для него

Защитник мадридского «Реала» Марсело прокомментировал волевую победу над хихонским «Спортингом» (3:2) в матче 32-го тура чемпионата Испании.
«Никогда не бывает лёгких матчей. У нас не было много времени на отдых, но вышедшие на поле футболисты сыграли феноменально, и это делает нашу команду великолепной. Когда нам нужны все игроки, они готовы.
Иско был очень хорош. Он очень рад, что забил, но результат матча — главное для него. Иско заслужил это, он работал на тренировках наравне со всеми», — приводит слова Марсело Marca.