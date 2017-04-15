Шекспир: не уверен, приобрёл ли «Лестер» одно очко или же потерял два

Главный тренер «Лестер Сити» Крэйг Шекспир прокомментировал ничью с «Кристал Пэлас» (2:2) в матче 33-го тура чемпионата Англии. «Лисы» упустили победу, ведя по ходу встречи со счётом 2:0.
«Не уверен, приобрели ли мы одно очко или же потеряли два. Чувствую разочарование, так как после гола Варди мы должны были лучше вести игру. В эпизоде со вторым голом Бентеке прокатился по спине Беналуаня, но рефери засчитал мяч, и мы ничего не можем поделать с этим», — приводит слова Шекспира интернет-портал BBC Sport.