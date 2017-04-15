Григорян: от души извиняюсь перед болельщиками «Анжи»

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян поделился мнением о поражении махачкалинской команды, уступившей со счётом 1:3 «Крыльям Советов» в домашнем матче 23-го тура РФПЛ.
«Это тот случай, когда тренер извиняется перед болельщиками. В данной ситуации я от души извиняюсь перед болельщиками и ответственность за сегодняшнюю игру беру полностью на себя. Почему? Потому что совершенно очевидно, что я ошибся с выбором стартового состава на сегодняшнюю игру. Вы видели, что сразу после выхода Гулиева на замену игра улучшилась, и создали много моментов у ворот соперника.
Нас часто ловили на контратаках, не было компактности. Изначально ошибка была в выборе состава, и это было тяжело исправить. Конечно, есть вопросы и к самим футболистам по их настрою безобразному на матч. Я как главный тренер отвечаю за их настрой. Они тоже должны брать какую-то ответственность на себя. После пропущенного гола я увидел горящие глаза, и команда включилась в игру.
Почему выпустил в атаке связку Будковский — Асильдаров? Расчёт был на то, что два габаритных нападающих будут использовать наши прострельные и фланговые передачи. На пятой минуте после передачи Хубулова не реализовал Будковский. Можно перечислять ещё моменты, которые и Асильдаров не использовал.
Нельзя было после такой яркой игры с «Зенитом» менять Гулиева в стартовом составе. По одной простой причине: пока игра идёт, не надо смотреть на особенности соперника, а давать играть. Что касается Будковского то он уже наелся, я хотел выпустить его сегодня на замену, но в последний момент передумал. Мне не удалось принять правильное решение с самого начала, а потом было уже поздно», — цитирует Григоряна сайт «Анжи».