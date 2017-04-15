Аллегри: цель «Ювентуса» в ответном матче с «Барселоной» — забить два гола

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Барселоной».
Встреча состоится на стадионе «Камп Ноу» 19 апреля. В первой игре «Ювентус» победил со счётом 3:0.
«Барселона» будет атаковать нас, и первые полчаса будут важны. Мы должны быть нацелены на гол — так же, как мы делали это в матче с «Наполи». Наша цель — забить два мяча. Мы должны быть храбрыми и уверенными в себе, потому что мы можем выйти в полуфинал, это не будет легко", — цитирует Аллегри официальный сайт «Ювентуса».
Комментируя повреждение, из-за которого нападающий Пауло Дибала был заменён на 54-й минуте матча «Пескарой» (2:0), заявил: «Думаю, мы можем испытывать оптимизм».
Высказался Аллегри и о ситуации в таблице итальянского чемпионата. «Cтарая синьора» после 32 матчей лидирует и опережает на восемь очков «Рому».
«В данный момент они могут финишировать с 90 очками, поэтому мы должны набрать 91. Впереди нам предстоит провести несколько сложных матчей, но пока мы концентрируемся на среде. После этого мы сможем подумать о „Дженоа“, — заявил главный тренер «Ювентуса».