Хави Грасия: в «Рубине» ищут решение, а не виноватых

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:1) в 23-м туре РФПЛ.
«Мы играли против хорошей команды и до гола игра была равной. Мы выступили хорошо, у нас были моменты, нанесли больше ударов в створ, но мяч не шёл в ворота. К сожалению, сегодня потерпели обидное поражение. Рассчитывали добиться положительного результата.
У меня нет задачи искать виноватых, мы не ищем крайних. Наша команда действовала хорошо, но мы не забили. У нас серия плохих результатов, но нам не улыбается удача. Мы неплохо подготовились и знали сильные стороны «Краснодара». Мы были не точны, а «Краснодар» был точен, когда на острие оказался Смолов. Мы не ищем виноватых, мы ищем решение.
Говорите, Карадениз играет сердцем, но не попадает в основу? Я не знаю, что вы подразумеваете под тем, что он играет сердцем. Все играют самоотверженно и нельзя разделять одних от других. Это ваша точка зрения и я её уважаю», — цитирует Грасию «Спорт Бизнес Online».