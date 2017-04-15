Щенсны: по-моему, чемпионат Италии закончился

Вратарь «Ромы» Войцех Щенсны выразил мнение, что римляне после ничьей с «Аталантой» (1:1) в домашнем матче 32-го тура Серии А потеряли шансы на титул. «Рома» отстает от лидирующего «Ювентуса» на 8 очков.
«Мы потеряли очки из-за плохой игры в первом тайме. Во втором тайме мы почти заслужили победу, но все же сделали недостаточно. Мы разочарованы, но „Аталанта“ была лучше до перерыва, так что ничья – справедливый результат. Мы понимаем, что «Ювентус» не потеряет восемь очков. Нужно выиграть все оставшиеся матчи и занять второе место. По-моему, чемпионат уже закончен.
У нас был хороший сезон, но мы допустили ошибки в решающие моменты, как в матчах с «Лацио» и «Лионом». Это наши ошибки, надо взять на себя ответственность», — сказал вратарь в эфире Roma TV.