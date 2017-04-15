Камболов: игрокам «Рубина» плакать что ли теперь?

Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:1) в 23-м туре РФПЛ.
«Не знаю, почему опять проиграли. Вроде бы в принципе неплохо провели матч. Да, поначалу у «Краснодара» были моменты, а во втором тайме мы уже начали действовать лучше. После гола Смолова «Краснодар» уже играл по счёту. Им нужно было сохранить победный для них счёт, а нам уже нечего было терять, и мы шли вперёд.
Безусловно, Карадениз — лидер команды. Его любят болельщики, и все вокруг его уважают. Все видят, как он бьётся на поле.
В раздевалке «Рубина» все расстроены. У нас серия игр без побед. Всем очень хочется выиграть. Нам плакать что ли теперь? Надо настраиваться на следующую игру. Надо побеждать. Победа в Самаре может встряхнуть команду. Любая победа, вне зависимости от соперника, даёт стимул. Тем более если берёшь три очка на выезде», — цитирует Камболова «Спорт Бизнес Online».