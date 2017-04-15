Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Суперконкурсы с призами! Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Санчес: хочу попросить всех снизить градус критики и ненависти в адрес «Рубина»

15 апреля 2017, суббота. 22:57. Футбол
Защитник «Рубина» Серхио Санчес прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:1) в 23-м туре РФПЛ. Казанцы занимают 10-е место в таблице.

«Мы уже устали от того, что у нас не получается. Вы знаете, если бы команда побеждала, я был бы не против не выходить на поле. Мы стараемся, мы играем в футбол, мы дополнительно тренируемся, в раздевалке обсуждаем игру, но, к сожалению, победить не удаётся. Меня это просто бесит. Сейчас сложно что-то сказать, увы, ситуация такая, какая она есть. Я очень устал от индивидуальной критики. Игра не удаётся всей команде, но кому-то достаётся больше остальных. Я хотел бы попросить всех снизить градус критики и ненависти, потому что мы знаем о наших ошибках и стараемся побеждать, прекрасно знаем, что находимся в очень плохой ситуации. И очень сложно выслушивать только негатив, когда что-то не получается. Мы понимаем, что получаем большую зарплату, отдаём себе отчёт в том, что должны работать лучше, но знаете, деньги не делают команду. Для выстраивания команды нужно время.

Мне 31 год, я ещё далек от завершения карьеры, и я приехал в «Рубин», чтобы выложиться здесь, чтобы сделать что-то. Я понимаю, что всем надоело, что мы не побеждаем, но пожалуйста, дайте нам немножко поддержки. Мне это вообще не важно, хорошо ли я сыграл, если команда проиграла. Если бы я играл хуже, и весь мир критиковал только меня, а команда побеждала, я был бы только рад. Но ситуация очень тяжёлая, и хотелось бы поддержки всего города.

Чего не хватает, так это времени. Все мы хотим хороших результатов, все хотим побеждать. Этот чемпионат очень сложный, нужно много стараться, чтобы побеждать. Но я с тяжёлым сердцем смотрю на своих товарищей по команде, которые очень хорошие ребята и очень хорошие футболисты, но не всё получается, а их только критикуют и критикуют.

Хотелось бы, чтобы за полгода сложилась команда. Но когда приезжают 10-12 футболистов, это очень тяжело. В данном случае нужно двигаться вперёд постепенно, шаг за шагом. И мы это делаем, с каждым разом мы всё равно играем лучше и лучше. Я вас понимаю и надеюсь на понимание с вашей стороны. И я хотел бы извиниться за то, что я настолько эмоционален, просто я правда очень устал от того, что мы проигрываем. Приношу извинения», — цитирует Санчеса сайт «Рубина».
Источник: Официальный сайт ФК "Рубин" Сообщить об ошибке
Теги
ФК Краснодар ФК Рубин Серхио Санчес
Новости. Футбол
15 апреля 2017, суббота
23:46 Тренер «РБ Лейпциг» подшутил над подопечным, лишившимся зуба, забивая гол
23:44 «Спартак» переустановил сиденья на «Открытие Арене» перед матчем с «Зенитом»
23:38 «Наполи» дома разгромил «Удинезе»
23:36 «Барселона» победила «Реал Сосьедад», отставание от мадридского «Реала» — 3 очка
23:25 Тотти догнал Санетти по количеству проведённых матчей в Серии А
23:13 Зидан: Иско сделал на поле разницу и показал, что его место в «Реале»
23:12 Смолов забивал, Карадениз целовал эмблему, Рыжиков общался с фанатами. Фотообзор
23:02 «Лилль» проиграл «Ренну», «Генгам» выиграл у «Тулузы»
22:57 Санчес: хочу попросить всех снизить градус критики и ненависти в адрес «Рубина»
22:54 Дзюба: я неудачно выразился, когда говорил о судействе в Грозном
22:51 Камболов: игрокам «Рубина» плакать что ли теперь?
22:48 Пюэль: сделали недостаточно для того, чтобы добиться результата в матче с «Сити»
22:43 Спаллетти: «Рома» сильна, но нужно лучше справляться с тяжёлыми ситуациями
22:43 Иско: я играю за лучшую команду в мире и чувствую, что хочу остаться в ней
22:25 Гасилин: «Уфа» села всем составом в оборону, будто боялась играть в футбол
22:24 Компани: наконец-то я сумел принести пользу «Манчестер Сити»
22:16 Щенсны: по-моему, чемпионат Италии закончился
22:14 Гвардиола: надеюсь, Компани будет готов каждую неделю, он настоящий защитник
22:07 Хави Грасия: в «Рубине» ищут решение, а не виноватых
21:51 Сиригу отразил два пенальти за две минуты в матче с «Атлетико»
21:48 Колосков — о проверке клубов РФПЛ на допинг: убеждён, что ничего не найдут
21:40 «Рубин» – «Краснодар»: установлен антирекорд посещаемости казанцев в сезоне
21:39 Шалимов: «Краснодар» должен такие матчи выигрывать увереннее
21:37 Болельщик «РБ Лейпциг» скончался после приступа, произошедшего на стадионе
21:36 Грасия: игра «Рубин» — «Краснодар» была равной, но мы не реализовали свои шансы
21:29 «Бавария» не сумела победить «Байер», несмотря на удаление у соперника
21:25 Гол Смолова принёс «Краснодару» победу над «Рубином»
21:24 «Манчестер Сити» разгромил «Саутгемптон» и поднялся на третье место в АПЛ
21:20 «Атлетико» разгромил «Осасуну», в концовке матча не реализовав два пенальти
21:06 «Венеция» под руководством Филиппо Индзаги вышла в Серию B
20:55 «Ницца» финиширует в первой тройке Лиги 1 впервые за 41 год
20:51 «Сассуоло» на своём поле переиграл «Сампдорию»
20:43 Аллегри: цель «Ювентуса» в ответном матче с «Барселоной» — забить два гола
20:39 Григорян: от души извиняюсь перед болельщиками «Анжи»
20:30 Шекспир: не уверен, приобрёл «Лестер» одно очко или же потерял два
20:24 «Анжи» — «Крылья Советов» — 1:3. Видеообзор матча
20:24 Защитник «Сандерленда» Джонс покинул поле на носилках и в кислородной маске
20:13 Марсело: Иско очень рад, что забил, но результат матча — главное для него
20:08 Данни: жду предложения о контракте от «Зенита», сомнений после теракта нет
19:54 «Ницца» одержала волевую победу над «Нанси»
19:52 Игуаин: «Ювентус» стал на одну игру ближе к шестому подряд скудетто
19:52 Игроки и болельщики «Боруссии» поддержали пострадавшего от взрыва Бартру
19:37 Куртуа: беспроигрышная серия «МЮ» может укрепить их психологический настрой
19:19 Почеттино: три очка в игре с «Борнмутом» важны для сохранения мечты «Тоттенхэма»
19:06 Гол Иско на 90-й минуте принёс «Реалу» волевую победу над «Спортингом»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как завершится матч "Спартак" - "Зенит"?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+