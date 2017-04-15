Санчес: хочу попросить всех снизить градус критики и ненависти в адрес «Рубина»

Защитник «Рубина» Серхио Санчес прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:1) в 23-м туре РФПЛ. Казанцы занимают 10-е место в таблице.
«Мы уже устали от того, что у нас не получается. Вы знаете, если бы команда побеждала, я был бы не против не выходить на поле. Мы стараемся, мы играем в футбол, мы дополнительно тренируемся, в раздевалке обсуждаем игру, но, к сожалению, победить не удаётся. Меня это просто бесит. Сейчас сложно что-то сказать, увы, ситуация такая, какая она есть. Я очень устал от индивидуальной критики. Игра не удаётся всей команде, но кому-то достаётся больше остальных. Я хотел бы попросить всех снизить градус критики и ненависти, потому что мы знаем о наших ошибках и стараемся побеждать, прекрасно знаем, что находимся в очень плохой ситуации. И очень сложно выслушивать только негатив, когда что-то не получается. Мы понимаем, что получаем большую зарплату, отдаём себе отчёт в том, что должны работать лучше, но знаете, деньги не делают команду. Для выстраивания команды нужно время.
Мне 31 год, я ещё далек от завершения карьеры, и я приехал в «Рубин», чтобы выложиться здесь, чтобы сделать что-то. Я понимаю, что всем надоело, что мы не побеждаем, но пожалуйста, дайте нам немножко поддержки. Мне это вообще не важно, хорошо ли я сыграл, если команда проиграла. Если бы я играл хуже, и весь мир критиковал только меня, а команда побеждала, я был бы только рад. Но ситуация очень тяжёлая, и хотелось бы поддержки всего города.
Чего не хватает, так это времени. Все мы хотим хороших результатов, все хотим побеждать. Этот чемпионат очень сложный, нужно много стараться, чтобы побеждать. Но я с тяжёлым сердцем смотрю на своих товарищей по команде, которые очень хорошие ребята и очень хорошие футболисты, но не всё получается, а их только критикуют и критикуют.
Хотелось бы, чтобы за полгода сложилась команда. Но когда приезжают 10-12 футболистов, это очень тяжело. В данном случае нужно двигаться вперёд постепенно, шаг за шагом. И мы это делаем, с каждым разом мы всё равно играем лучше и лучше. Я вас понимаю и надеюсь на понимание с вашей стороны. И я хотел бы извиниться за то, что я настолько эмоционален, просто я правда очень устал от того, что мы проигрываем. Приношу извинения», — цитирует Санчеса сайт «Рубина».