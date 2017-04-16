Ловчев: скуки и серости в РФПЛ навалом, эмоции дарит один клуб — «Спартак»

Прославленный советский футболист Евгений Ловчев признался, что ему не нравится концовка сезона в РФПЛ.
«Мне совершенно не нравится концовка чемпионата. Разговоров больше, чем футбола. Конфликтуют с тренерами, критикуют судей, контракты обсуждают, а на поле выходят, и весь этот запал почему-то пропадает. Ребят, на поле так искрите, как вы это делаете в микст-зонах! Но вместо этого мы наблюдаем скучный «Рубин», который играет, непонятно для чего. Хотя, наверное, отчасти понятно – для того, чтобы доказать Бердыеву, что в Казани могут добиваться результата и сами.
Но, оказывается, доказать это невозможно. Бердыев – мастер. На безденежье и со средними игроками он сделал очень добротную команду. Пусть сейчас она сама несколько потеряла мотивацию, застряв в середине таблицы. Но у «Рубина»-то мотивация должна быть на пределе – нужно отмазываться за те деньги, что были потрачены летом. Я не работал тренером в Высшей лиге, но играл в ней. И Николай Петрович Старостин настраивал нас на матчи, как на схватку. Сейчас это будто подзабылось — и часто можно услышать: «А есть ли у них мотивация?». Вам хорошее поле, прекрасный стадион – не мотивация? Большие зарплаты, возможность заниматься любимым делом – не мотивация?
Что для вас тогда мотивация? Ответьте. Желательно – на поле.
«Рубин» был удручающе скучен. А «Краснодар» — предсказуем. Без Смолова было бы совсем тяжело. Два года его ругали, критиковали, а теперь он самый уверенный и мастеровитый форвард России, который в равной игре может делать результат. Но в воздухе все равно витали вопросы к обоим тренерам: «Что по творчеству? Какую фишку вы придумали, как разнообразили игру команды?». Ответов я не увидел. Понял только, что у кого Смолов, тот и сильнее. А потом мы задаемся вопросом, где болельщики? Мы долго и местами с интересом слушали сказки про то, что поострят стадионы, и народ пойдет. Зря. Теплые кресла – это, конечно, плюс. Но люди ходят не за этим – им нужны эмоции.
Болельщикам нужны эмоции. Пока в нынешнем сезоне их дарит только одна команда – «Спартак». Проигрывая ли, вырывая ли победы на 95-й минуте, но он дает нерв, страсть. Возможно, это связано с 15 годами без чемпионства, не знаю. Поэтому, надеюсь, утолив жажду, на следующий сезон там не начнется тоже самое – скука и серость. Этого в нашем чемпионате навалом», — цитирует Ловчева «Советский спорт».