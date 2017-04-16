Куадрадо: «Ювентус» в ответной игре с «Барсой» попробует реализовать любой шанс

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо поделился ожиданиями от ответного матча с «Барселоной» (19 апреля) в 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая игра закончилась победой туринской команды со счётом 3:0.
«Матч будет сложным для нас, как и всегда. Мы знаем, насколько „Барселона“ сильна, они, без сомнений, попытаются перевернуть ход противостояния. Мы поедем в Испанию с понимаем того, что являемся отличной командой. Мы попробуем реализовать любой шанс, который возникнет», — цитирует Куадрадо сайт «Ювентуса».