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«Шапекоэнсе» завоевал свой первый трофей после авиакатастрофы

16 апреля 2017, воскресенье. 01:27. Футбол
Бразильский клуб «Шапекоэнсе» выиграл чемпионат штата Санта-Катарина. Это первый трофей команды после того, как в ноябре 2016 года её футболисты и тренерский состав погибли в авиакатастрофе.

«Шапенкоэнсе» в 8-м туре со счетом 2:0 обыграл «Жоинвиль» и за тур до конца первенства гарантировал победу в турнире.

Руководство «Шапекоэнсе» в январе 2017 года пригласило около 20 футболистов, чтобы восстановить команду.

«Мы арендовали нескольких футболистов. Это позволило добиться баланса между качеством, временем и бюджетом. Многие клубы стали нашими партнёрами. Мы просмотрели около 90 игроков, отсеяли до 50 и наконец составили список из 38 футболистов. Теперь у нас есть группа игроков, с которыми можно начинать предсезонную подготовку, но это число сократится», — приводил слова исполнительного директора клуба Руя Кошты Inside the Games.


Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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