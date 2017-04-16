«Шапекоэнсе» завоевал свой первый трофей после авиакатастрофы

«Шапенкоэнсе» в 8-м туре со счетом 2:0 обыграл «Жоинвиль» и за тур до конца первенства гарантировал победу в турнире.
Руководство «Шапекоэнсе» в январе 2017 года пригласило около 20 футболистов, чтобы восстановить команду.
«Мы арендовали нескольких футболистов. Это позволило добиться баланса между качеством, временем и бюджетом. Многие клубы стали нашими партнёрами. Мы просмотрели около 90 игроков, отсеяли до 50 и наконец составили список из 38 футболистов. Теперь у нас есть группа игроков, с которыми можно начинать предсезонную подготовку, но это число сократится», — приводил слова исполнительного директора клуба Руя Кошты Inside the Games.